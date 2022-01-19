Женщины Сальвадора расплачиваются кровью и свободой за криминальные аборты
Сан-Сальвадор, 19 января, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Сальвадорская женщина, приговоренная к 30 годам лишения свободы за аборт, была освобождена 18 января досрочно после девяти лет заключения. Об этом сообщает новостное агентство Pagima12.
Сальвадор является одной из стран, где прерывание беременности запрещено полностью, даже в ситуациях, когда существует угроза жизни и здоровью матери. Кения стала четвертой женщиной, которой удалось досрочно покинуть стены тюрьмы благодаря проводимой в Сальвадоре общественной кампании за освобождение заключенных по акушерским показаниям.
Семнадцатилетняя учащаяся средней школы забеременела в результате сексуального насилия. В 18-летнем возрасте при попытке совершить криминальный аборт она заработала сильное кровотечение, но медицинская служба, прибывшая на место, вместо оказания экстренной помощи вызвала полицию, которая и задержала девушку по обвинению в убийстве при отягчающих обстоятельствах.
Уголовный кодекс Сальвадора предусматривает наказание до восьми лет за совершение аборта по любым причинам, однако самостоятельная попытка провести процедуру расценивается прокуратурой как «убийство при отягчающих обстоятельствах» и грозит лишением свободы на срок до 50 лет.