Сан-Сальвадор, 19 января, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Сальвадорская женщина, приговоренная к 30 годам лишения свободы за аборт, была освобождена 18 января досрочно после девяти лет заключения. Об этом сообщает новостное агентство Pagima12.

Мария Плотникова ИА REGNUM Сан-Сальвадор, Сальвадор, 2017

Сальвадор является одной из стран, где прерывание беременности запрещено полностью, даже в ситуациях, когда существует угроза жизни и здоровью матери. Кения стала четвертой женщиной, которой удалось досрочно покинуть стены тюрьмы благодаря проводимой в Сальвадоре общественной кампании за освобождение заключенных по акушерским показаниям.

Семнадцатилетняя учащаяся средней школы забеременела в результате сексуального насилия. В 18-летнем возрасте при попытке совершить криминальный аборт она заработала сильное кровотечение, но медицинская служба, прибывшая на место, вместо оказания экстренной помощи вызвала полицию, которая и задержала девушку по обвинению в убийстве при отягчающих обстоятельствах.

Уголовный кодекс Сальвадора предусматривает наказание до восьми лет за совершение аборта по любым причинам, однако самостоятельная попытка провести процедуру расценивается прокуратурой как «убийство при отягчающих обстоятельствах» и грозит лишением свободы на срок до 50 лет.