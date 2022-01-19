Москва, 19 января, 2022, 13:43 — ИА Регнум. У президента России Владимира Путина тёплые отношения сохраняются с обоими презентами Республики Казахстан. Об этом сегодня, 19 января, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

Песков уточнил, что тёплые отношения сохраняются и с действующим президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, и с первым президентом Нурсултаном Назарбаевым.

Ранее Песков заявлял, что приглашение Путина президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву посетить Россию остаётся в силе.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин рассчитывает на приезд Касым-Жомарта Токаева на неформальный саммит в Санкт-Петербурге.

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