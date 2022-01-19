Лондон, 19 января, 2022, 13:42 — ИА Регнум. В Евросоюзе сомневаются, что необходимо вводить санкции против России за «гибридные атаки», например, «использование кибероружия или провокации», Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Отмечается, что разногласия стран ЕС стали очевидны в ходе неформальных переговоров под руководством Франции на прошлой неделе.

«Совсем не было согласия по поводу того, что означает агрессия, и очень большие разногласия между государствами. Некоторые хотят, чтобы (в понятие «агрессия») были включены все виды гибридных атак, другие не далеки от варианта, при котором (санкции вводятся) только при полном вторжении», — сказал собеседник газеты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время выступления в комиссии Европарламента по иностранным делам заявил, что в планах Евросоюза нет введения против России предупреждающих санкций, хотя в случае «агрессии» со стороны Москвы меры будут приняты.

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