Власти Воронежа нашли место для нового кладбища
Воронеж, 19 января, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Новое благоустроенное кладбище планируется построить в Воронеже, сообщили 19 января в пресс-службе администрации города.
В мэрии уточнили, что с самого начала новый объект будет спроектирован с новым подходом к благоустройству — планируется обустроить асфальтированные подъездные пути, межквартальные проезды, сети наружного освещения, контейнерные площадки.
Приступить непосредственно к реализации проекта власти намерены в 2023 году, ориентировочные сроки сдачи объекта пока не называются.
Отметим, на территории Воронежа действует около десяти кладбищ, однако все они уже давно исчерпали возможности. С 2020 года в Воронеже также заработал крематорий. В октябре 2021 года сообщалось о резком росте числа новых захоронений из-за пандемии.