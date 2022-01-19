Кемерово, 19 января, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Только прививка спасёт мир от таких изощрённых болезней, как коронавирус. Об этом заявил мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов в эфире программы «Утро с мэром».

Instagram.com/skuznetsov_nk Сергей Кузнецов

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Также он назвал мысли антипрививочников «средневековой теменью».

«У меня есть достаточное количество знакомых и даже родственников, которые говорят что вакцина — зараза, и в меня вливают какую-то заразу, — рассказал глава города. — Это средневековая темень и, как сказать, непросвещенные такие мысли посещают людей. Прививаться надо, обязательно».

Кузнецов подчеркнул, что в некоторых европейских странах уже ввели большие штрафы для непривитых и «их исключают из социума».