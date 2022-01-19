Воронеж, , 13:30 — REGNUM В Воронежской области 17-летняя девушка предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности собственному грудному сыну, сообщила 19 января корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по региону Ольга Бовт.

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Трагедия произошла 12 августа 2021 года в посёлке Вишнёвый Богучарского района. Девушка и её 14-летний сожитель оставили пятимесячного ребёнка без присмотра. Во время их отсутствия мальчик проснулся, выпал из кроватки и ударился передней поверхностью шеи о край наполненного жидкостью металлического ведра, стоящего рядом.

Девушка обнаружила мальчика без признаков жизни, сообщила об этом матери, которая вызвала медиков. Эксперты позже пришли к выводу, что причиной смерти ребёнка стала асфиксия.

Изначально уголовное дело было возбуждено по статье об убийстве, однако затем следователи переквалифицировали действия обвиняемой как причинение смерти по неосторожности. Сама девушка вину признала. В настоящее время следствие по делу завершено, дело готовится к передаче в суд.