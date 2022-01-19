Липецк, 19 января, 2022, 13:25 — ИА Регнум. В Липецкой области 19 января подтверждено 213 новых случаев заражения коронавирусом — на один больше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего на территории региона было выявлено 86 тыс. 713 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 80 тыс. 403 человека были выписаны после курса лечения, в том числе 174 — за последние сутки.

За весь период скончались 2949 человек. Восемь новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.