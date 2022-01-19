Москва, , 13:22 — REGNUM Выбирая валюту в качестве инструмента сбережений, следует исходить из неопределенности срока размещения средств. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 января заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова. Так она прокомментировала информацию о том, что 46% жителей РФ предпочитают хранить сбережения или их часть в долларах.

Доллар — евро

«Чаще всего цель выбора валюты в качестве инструмента личных сбережений — компенсировать за счет курсовой динамики инфляционные потери. Но для получения такого эффекта от валютных сбережений стоит исходить из неопределенности срока размещения средств, поскольку современный российский валютный рынок отличается неоднозначностью трендов, — сказала Воронкова. — Так, средний номинальный курс доллара к рублю в 2020 году укрепился на 10%, а евро — более чем на 13%, при том что годовая инфляция составила 4,9%. Курс доллар/рубль в конце 2021 года примерно соответствовал его значению на начало года, хотя, например, начало весны было благоприятным для владельцев валютных сбережений».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть данные, что чем старше граждане, тем больше они доверяют рублю и меньше доллару.