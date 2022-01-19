Париж, 19 января, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Демонстрация учителей, запланированная на 20 января, не была санкционирована штаб-квартирой полиции Парижа, передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Протесты во Франции

Профсоюзы направили официальную апелляцию против этого решения.

Учителя считают решение префекта полиции «неприемлемым» и требуют соблюдения конституционного права на демонстрацию.

Столкнувшись с запретом на демонстрацию, в профсоюзе «Рабочая сила» заявили, что парижская демонстрация состоится, несмотря ни на что.

Как сообщало ИА REGNUM, французский актёр Гаспар Ульель пострадал на горнолыжном курорте Ла-Розьер.