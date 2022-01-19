* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 5 июня, 2024, 03:25 — ИА Регнум. Активист Олег Миронов, получивший срок в 2015 году за сорванный концерт Андрея Макаревича (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) в Москве, с первых дней служит на СВО добровольцем. Позывной у него — Макаревич.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Инцидент с распылением газового баллончика произошёл на концерте Макаревича осенью 2014 года в Доме музыке.

«Макаревич — предатель Родины!» — скандировал Миронов на концерте.

Замоскворецкий суд Москвы в августе 2015 года признал Миронова виновным в хулиганстве и нанесении побоев из хулиганских побуждений. Его приговорили к трём годам лишения свободы.

Через некоторое время Мосгорсуд смягчил приговор на полгода, но тут же отменил это решение, удовлетворив протест прокурора.

«Олег Миронов ушёл добровольцем. Он был награждён медалью «За освобождение Мариуполя», проявил себя героически и был трижды ранен», — рассказал «РИА Новости» его адвокат Дмитрий Аграновский.

Как сообщало ИА Регнум, сотрудники Следкома начали доследственную проверку в отношении Макаревича на предмет наличия в его словах публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности после его беседы с телефонными пранкерами.

В опубликованном 13 мая интервью беглый музыкант заявил, что желает победы Украине и «считает до неё дни». На вопрос пранкеров, готов ли Макаревич помогать ВСУ, тот ответил, что в будущем, возможно, посодействует украинской армии.

В беседе артист также выразил готовность выступить в Киеве «в первый же день победы Украины». Говоря о России, Макаревич заявил, что в стране якобы практически не осталось думающих людей.