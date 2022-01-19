Красноярск, 19 января, 2022, 13:01 — ИА Регнум. В Красноярском крае за последние сутки скончались 27 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом сообщили 19 января в федеральном оперштабе.

Governor Tom Wolf Тест на коронавирус

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С начала пандемии в Красноярском крае жертвами коронавирусной инфекции стали уже 9175 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе было подтверждено 407 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 315 человек.