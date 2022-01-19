Вологда, 19 января, 2022, 12:40 — ИА Регнум. За последние сутки в Вологодской области скончались десять ковид-пациентов, общее число жертв инфекции выросло до 3 116, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным штаба, 18 января на территории региона было зарегистрировано 170 случаев COVID-19, общее число случаев заражения коронавирусом достигло 102 017.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Вологодчины призвал работодателей отправить сотрудников на «удаленку».