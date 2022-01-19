Йошкар-Ола, 19 января, 2022, 12:31 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 19 января выявили 74 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 54 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 30 146 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего выздоровели с начала пандемии 28 287 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 12 человек. 958 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие двое суток летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в регионе не регистрировалось.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активным носителем коронавируса в республике является 901 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 19 января в инфекционных стационарах республики лечение получает 221 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 406 человек, из них у 357 — пневмония, 15 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 44 пациентов, при этом госпитализированы 45 жителей Марий Эл.