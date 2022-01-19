Калуга, 19 января, 2022, 12:58 — ИА Регнум. В Калужской области положительный результат тестов на коронавирус подтверждён у 153 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 19 января. Днём ранее, 18 января, в регионе был зарегистрирован 151 случай заражения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 67 567 человек, 62 950 человек выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли три человека. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 268 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.