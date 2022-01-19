Саранск, 19 января, 2022, 12:25 — ИА Регнум. В Мордовии по состоянию на 19 января выявили 71 новый случай заражения коронавирусом. Накануне подтвердили также 71 новый положительный тест на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 41 544 случаев, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

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За последние сутки в республике выписаны 110 человек, всего с начала пандемии выздоровели 37 329 жителей Мордовии. 1098 человек скончались от коронавируса как от основной причины. Накануне скончались четверо жителей республики, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано также четыре летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 3117 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 18 января в инфекционных стационарах республики лечение получали 594 человека. В амбулаторном режиме медики наблюдали за состоянием 3075 жителей республики.