Элиста, 19 января, 2022, 12:25 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получил 31 человек, сообщает региональный оперштаб 19 января. Это на семь случаев заражения больше, чем днём ранее.

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На лечении в ковидных госпиталях находятся 176 пациентов, из них 12 человек остаются в тяжёлом состоянии. Режим самоизоляции соблюдают 436 жителей Калмыкии.

За весь период пандемии в Калмыкии выявили 34 327 носителей коронавируса. Выписаны с выздоровлением 32 795 пациентов.