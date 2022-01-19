Москва, 19 января, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Власти Украины ответственны за «ад», в котором оказались жители Донбасса, а украинских радикалов можно сравнить с норвежским нацистом Андерсом Брейвиком, который расправился с десятками людей. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 19 января в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

По её словам, на Западе не замечают батальоны украинских «Брейвиков». Они не устраивают массовый расстрел на глазах застывшего в ужасе мира, а творят свои преступления «под покровом неведения зарубежного и западного сообщества».

«И тот ад, который они устраивают на юго-востоке страны, он ничем не отличается по степени ужаса от преступлений Брейвика», — сказала Захарова.

Она добавила, что и украинские радикалы, и Брейвик симпатизируют нацистским идеям, но на Западе на это не обращают внимания. Брейвик открыто заявляет об этом на весь мир, но то же самое происходит на Украине на протяжении многих лет, и это страшно.

Более того, нацистская и фашистская символика, которую используют сейчас на Украине, встраивается в официальную символику. Пример тому — символика украинских батальонов, сказала Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава СВР Сергей Нарышкин сравнил государственный террор на современной Украине с периодом гитлеровской оккупации.

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