Москва, , 12:19 — REGNUM Программа туристического кешбэка расширяет и географию туров по России, повышает спрос на «непляжные» направления и типы путешествий — экотуризм, активный отдых, круизы и т. д., сообщили в пресс-службе Ростуризма.

Туристы staand

Большей популярностью стали пользоваться такие направления как Дальний Восток, Сибирь, и Арктика и др. Эти регионы из-за высокой стоимости были ранее малодоступны.

После старта программы туристического кешбэка рост спроса на туры в эти регионы России составил от 5% до 40%. Также кешбэк повышает загрузку отелей в межсезонье и повышает объёмы продаж предприятий среднего и малого бизнеса.

По данным Ростуризма, программа кешбэка коммерчески выгодна для туроператоров. Этапы акции показали, что компании, занимающиеся турами по России, получали дополнительно 18−20% новых бронирований.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января 2022 года в России стартовал пятый этап программы туристического кешбэка за туры по стране.

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