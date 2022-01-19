Астана, 19 января, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Власти Казахстана не могли попросить о военной поддержке Китая на фоне беспорядков в республике, поскольку для этого нет правовой основы, заявил 19 января глава казахстанского МИД Мухтар Тлеуберди.

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«Они (Китай) были готовы предоставить необходимую помощь… Но у нас нет правовой основы принимать иностранные силы из других стран и организаций, кроме ОДКБ», — цитирует его слова портал Euractiv.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Касым-Жомарт Токаев объявил о завершении миротворческой миссии ОДКБ 11 января. Он отметил, что сворачивание миссии займет не более 10 дней. При этом в стране будет увеличен личный состав спецподразделений МВД и Нацгвардии.