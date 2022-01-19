Берлин, 19 января, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Украина не теряет надежды получить от Германии вооружения, в которых страна сильно нуждается для обороны. Об этом 19 января заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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Он уточнил в беседе с агентством DPA, что, прежде всего, речь идёт о немецких боевых кораблях, которые являются одними из лучших в мире. По словам дипломата, они крайне необходимы Украине «для надёжной защиты протяженного побережья Чёрного и Азовских морей».

«Существует такой же огромный спрос на самые современные системы ПВО, которые в настоящее время производят германские военно-промышленные концерны», — добавил посол.

При этом дипломат посетовал, что Берлину не хватает «политической воли», чтобы поставить Украине так необходимое ей оружие.

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«Это очень прискорбно, учитывая большую опасность войны в Европе», — констатировал Мельник.

Посол уверен, что правительство ФРГ должно в этом вопросе брать пример с Великобритании, которая решила поставлять Киеву противотанковые вооружения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба на совместном брифинге с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок заявил, что Украина будет продолжать с Германией переговоры, требуя от Берлина поставок вооружений.