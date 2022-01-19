Мурманск, 19 января, 2022, 11:49 — ИА Регнум. В Мурманской области за неделю заболеваемость ковидом среди лиц старше 65 лет выросла на 35%, сообщает оперштаб.

Дарья Драй ИА REGNUM Пожилые люди в защитных масках

«Мы прекрасно понимаем, что контагиозность, то есть простота, лёгкость и скорость распространения нового штамма радикально выше, чем у предыдущих. По оценкам специалистов, он распространяется в семь раз быстрее. Это говорит о том, что появление одного заболевшего в кабинете, дома в семье и так далее, если нет элементарной защиты в виде маски или обработки рук, означает, что все остальные тоже заболели. И анализ показывает, что две трети заболевших новым штаммом не были привиты», — заявил губернатор региона Андрей Чибис.

Как сообщало ИА REGNUM, мурманский штаб продлил удаленный режим работы для пожилых граждан.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» и угроза «удалёнки» — все новости»