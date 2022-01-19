Вашингтон, 19 января 2022, 11:48 — REGNUM В США ушла из жизни актриса Иветт Мимье, сыгравшая Уину в фильме «Машина времени» (The Time Machine, 1960), ей было 80 лет. Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на представителя семьи Мишель Бега.
Отмечается, что Мимье умерла в ночь сна 18 января во сне в своем доме в районе Бель-Эйр в городе Лос-Анджелес (штат Калифорния). Причина смерти не уточняется.
Мимье получила известность в 1960-х годах благодаря ролям в фильмах «Там, где ребята» (1960), «Машина времени», «Свет на площади» (1962), «Игрушки на чердаке» (1963).
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в США в возрасте 24 лет умер рэп-исполнитель Sad Frosty. Причиной смерти музыканта стала передозировка наркотическими веществами. Также известно, что осенью 2021 года молодой человек проходил курс лечения в реабилитационном центре.