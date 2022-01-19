Вашингтон, , 11:48 — REGNUM В США ушла из жизни актриса Иветт Мимье, сыгравшая Уину в фильме «Машина времени» (The Time Machine, 1960), ей было 80 лет. Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на представителя семьи Мишель Бега.

Свечи Gadini

Отмечается, что Мимье умерла в ночь сна 18 января во сне в своем доме в районе Бель-Эйр в городе Лос-Анджелес (штат Калифорния). Причина смерти не уточняется.

Мимье получила известность в 1960-х годах благодаря ролям в фильмах «Там, где ребята» (1960), «Машина времени», «Свет на площади» (1962), «Игрушки на чердаке» (1963).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в США в возрасте 24 лет умер рэп-исполнитель Sad Frosty. Причиной смерти музыканта стала передозировка наркотическими веществами. Также известно, что осенью 2021 года молодой человек проходил курс лечения в реабилитационном центре.