Кабул, , 11:41 — REGNUM В Афганистане местные источники в Бамиане говорят, что десятки путников из провинции Дайкунди застряли в уезде Панджоб в течение последних двух дней из-за снегопада и закрытия дорог.

В горах Цитата из к/ф «Снеговик». Реж. Томас Альфредсон. 2017. Великобритания

Путники рассказали газете «8 Собх», что около 100 пассажиров, в том числе женщины и дети, вот уже два дня как застряли в снегу в «Черной пасти» в уезде Панджоб.

Наджибулла Навид, один из пассажиров, сказал, что они находятся в «Бум Абуке» у устья «Черной пасти». Саид Нигматулла, другой пассажир, подтвердил эту новость, заявив, что погода очень холодная и в гостиницах нет мест.

Абдул Халик Хакмаль, начальник отдела общественных работ провинции Бамиан, сказал, что они не давали путникам разрешения на проезд, но они не прислушались к предупреждениям. Он добавил, что полной картины состояния дорог еще нет, а снегопад продолжается.

Между тем, департамент общественных работ Бамиана попросил всех путников воздержаться от поездок до среды, 19 января, из-за сильного снегопада и штормов.

Напомним, Бамиан и Дайкунди — горные провинции с холодным климатом и обильными снегопадами, жители которых каждую зиму сталкиваются с серьезными проблемами.