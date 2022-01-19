Москва, 19 января, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина («Единая Россия») предлагает направлять на финансирование аграрных вузов деньги из средств от экспорта пшеницы и масла, передает корреспондент ИА REGNUM 19 января.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Полагаю, что на сегодняшний день одним из источников дополнительного финансирования аграрных вузов могут стать дополнительные средства, полученные государством от экспортных пошлин на зерновые и масленичные культуры и растительное масло», — заявила Школкина.

В Российском государственном аграрном университете имени Тимирязева проходят парламентские слушаний, посвященные обеспечению развития сельхознауки.

Участники слушаний, в частности, рекомендуют правительству РФ содействовать усилению роли Минсельхоза в формировании планов исследований научных организаций в целях их сближения с актуальными потребностями и планами развития агропромышленного комплекса (АПК).

Еще одно предложение — в целях формирования в сельском хозяйстве современной инновационной системы рассмотреть возможность создания при аграрных университетах и НИИ технологических долин и территориальных инновационных кластеров, а также национальной частно-государственной компании по инновациям в АПК.