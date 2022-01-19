Севастополь, 19 января, 2022, 11:37 — ИА Регнум. В Севастополе подтверждено 129 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в пресс-службе правительства города 19 января. Это на три случая больше, чем было подтверждено 18 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За минувшие сутки с выздоровлением после COVID-19 выписаны 88 севастопольцев. Скончались пять пациентов в возрасте от 54 до 86 лет.

Всего в Севастополе с начала пандемии заражение коронавирусом было подтверждено у 54 220 человек, выздоровели из них 51 172 человека. Коронавирус унес жизни уже 1 918 севастопольцев.