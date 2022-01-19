В Татарии зарегистрировали ещё 111 случаев заражения коронавирусом
Казань, 19 января, 2022, 11:35 — ИА Регнум. В Татарии вторые сутки подряд выявляют по 111 положительных тестов на коронавирусом. Всего по состоянию на 19 января зарегистрировали 44 633 случая заражения, сообщает республиканский оперативный штаб.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» и угроза «удалёнки» — все новости»
Выздоровели за время пандемии 37 906 ковид-пациентов, скончались 1535 носителей инфекции. За сутки выписали по выздоровлении 120 человек, число летальных исходов среди больных возросло на четыре случая.
Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии в 2021 году за несоблюдение противоэпидемических мероприятий составили 2103 протокола об административных правонарушениях.
Читайте также: В Татарии нарушителей санитарных требований оштрафовали на 19,3 млн рублей
Читайте также: В Татарии зарегистрировали 11 случаев заражения штаммом «Омикрон»