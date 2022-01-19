Казань, 19 января, 2022, 11:35 — ИА Регнум. В Татарии вторые сутки подряд выявляют по 111 положительных тестов на коронавирусом. Всего по состоянию на 19 января зарегистрировали 44 633 случая заражения, сообщает республиканский оперативный штаб.

(сс) jarmoluk Лаборатория

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Выздоровели за время пандемии 37 906 ковид-пациентов, скончались 1535 носителей инфекции. За сутки выписали по выздоровлении 120 человек, число летальных исходов среди больных возросло на четыре случая.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии в 2021 году за несоблюдение противоэпидемических мероприятий составили 2103 протокола об административных правонарушениях.

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