Пермь, 19 января, 2022, 11:33 — ИА Регнум. В Пермском крае за сутки выявили 478 заражений коронавирусом. Это на 19 случаев больше предыдущего суточного показателя, сообщает 19 января оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В COVID-центрах региона пребывают 1405 пациентов. Коечный фонд свободен на 36,2%. Состояние 164 пермяков оценивается как тяжелое.

С начала пандемии в Прикамье зарегистрировано 167 117 носителей коронавируса. Выздоровели 154 567 человек. По причине COVID-19 скончались 7683 пермяка, в том числе 12 — за последние сутки.