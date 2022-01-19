Ставрополь, 19 января, 2022, 11:27 — ИА Регнум. В Ставропольском крае за прошедшие сутки были подтверждены тесты на коронавирус у 617 человек. Это самый большой показатель суточного прироста новых случаев заболевания за все время пандемии коронавируса. Среди заразившихся растет число заболевших новым штаммом «Омикрон», сообщил глава региона Владимир Владимиров.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным, которые привел утром 19 января губернатор края, общее число носителей коронавируса на Ставрополье достигло 131 606 человек, из них сумели справиться с болезнью 113 705 пациентов. Не удалось спасти врачам 6322 жителя края. За последние дни наблюдается тенденция роста нового числа случаев заражения, но при этом не растут показатели смертности. За прошедший день скончались восемь пациентов.

«Число заболевших продолжает расти. Доля штамма «омикрон» среди новых случаев постоянно увеличивается. <…> Количество летальных исходов на фоне COVID-19 снижается», — написал Владимиров на своей странице в соцсети Instagram.

Губернатор края сообщил также, что по ситуации с коронавирусом будут приняты новые меры на заседании совета по противодействию распространению COVID-19 19 января.