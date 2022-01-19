Оренбург, 19 января, 2022, 11:25 — ИА Регнум. В Оренбургской области выявили 181 новый случай заражения коронавирусом, что на 30 больше, чем днем ранее. Об этом 19 января сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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На сегодняшний день в больницах лечатся 332 пациента, у которых диагностирована коронавирусная инфекция. В тяжелом состоянии находятся 103 человека. К аппаратам ИВЛ подключены 20 оренбуржцев.

С начала пандемии число выявленных носителей коронавируса в регионе достигло 109 949. Выздоровели 99 656 человек. Жертвами заболевания стали 3553 оренбуржца. За последние сутки зарегистрировано пять летальных исходов.