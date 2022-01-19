Саратов, 19 января, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Минздраву Саратовской области поручено системно вести просветительскую работу по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции, информируя все слои населения. Об этом заявил губернатор региона Валерий Радаев.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

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"Ресурсами радио, телевидения, интернета ограничиваться нельзя. Живое общение с профильными медиками, учеными дает куда более эффективный результат», — подчеркнул глава региона.

Со слов Радаева, необходимо адресно работать с каждым жителем, заблаговременно уведомлять о наступлении сроков ревакцинации, рассылать сведения с рекомендациями вакцин и их наличием в привочных пунктах.

«Каждый житель должен быть на учете в поликлинике», — резюмировал губернатор Саратовской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовской области по состоянию на 18 января закончили вакцинацию от COVID-19 более 1,18 млн человек. Ревакцинированы первым компонентом 127 тыс. человек, полный курс ревакцинации прошли 39 тыс. жителей. Коллективный иммунитет составляет 61%.

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