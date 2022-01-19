Уфа, 19 января, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Десять тысяч инфекционных коек могут оперативно развернуть в Башкирии в случае необходимости. Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров во время интервью в эфире телеканала «Россия 24».

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Он отметил, что сейчас в республике развернуто 1,5 тысяч коек, занято — одна тысяча коек. Таким образом в регионе остаются свободными 500 коек.

«Это при том, что в момент пика прошлого года мы разворачивали 8,5 тыс. коек, а потенциал у нас — 10 тысяч коек. По этому показателю мы более-менее спокойны», — сообщил глава региона.

Он также отметил, что в Башкирии идет подготовка «к возможным будущим боям»: специалисты продолжают укреплять инфекционную службу строительством ковид-госпиталей.

Хабиров отметил важность укрепления первичного звена здравоохранения.

«Сейчас наше внимание должно быть уделено амбулаторному, первичному звену. Оно само по себе не справится, если не будет решены две задачи. Первая задача — это подготовленные врачи. Вторая задача — это лекарства. Сейчас мы выделили дополнительные средства, в том числе нам были выделены федеральные деньги, мы добавили свои. Поэтому мы обеспечили себя достаточным объемом лекарств. Что такое амбулаторное лечение? Это когда человек болеет ковидом, но не ложится в больницу. Значит, мы должны обеспечить его лекарствами, что мы сейчас и готовим», — сообщил он, отметив, что в регионе также решают кадровый вопрос в здравоохранении.

«Мы подготовили некий такой страховочный вариант — это студенты выпускных курсов нашего медуниверситета, которые будут оказывать вспомогательные функции, в том случае, если будет перегруз первичного звена в поликлиниках. В некотором смысле мы заняли круговую оборону и ждем», — заявил глава республики.

Она также сообщил, что в регионе добились 91% от необходимых требований по вакцинации. Так, в республике прививки от COVID-19 получили 2 млн 265 тысяч жителей.

«Очень радует то, что люди начали ревакцинироваться. Буквально за прошедшие сутки был очень хороший показатель — более шести тысяч человек ревакцинировались», — заявил Хабиров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в короткие сроки были возведены два инфекционных центра в Уфе и Стерлитамаке. В настоящее время в регионе идет строительство еще двух подобных центров.