Барнаул, 19 января, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. Судя по данным оперативного штаба региона на 19 января 2022 года, протестированы за сутки всего 7752 человека, выявлены 346 новых носителей (+7 за сутки), а тестов сделано на 830 больше.

Region.tver.ru Тест на коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» и угроза «удалёнки» — все новости»

С начала нового учебного года детей, зараженных коронавирусом, стало на 42 больше (всего 6266). Количество заболевших пневмонией и ОРВИ вновь увеличилось: 25 179 (+65 за сутки) и 90 023 (+271 за сутки) соответственно.

Число тяжелобольных уменьшилось до 345 (-8 за сутки). Из них 154 подключены к аппаратам ИВЛ (-4 за сутки). Общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 8510 человек, причём 24 из них добавлены в сводку за минувшие сутки.

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 125 413 человека. Вместе с тем число победивших новую инфекцию составляет уже 107 437 (+36) человек.

Читайте также: В Алтайском крае жертвами коронавируса стали ещё 27 человек