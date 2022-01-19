Барнаул, 19 января, 2022, 11:00 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов человек, по состоянию на 19 января 2022 года вакцинированы 1 201 900 человек. Прирост за последние сутки составил 7244.

Donland.ru Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» и угроза «удалёнки» — все новости»

Из общего числа привитых 54 186 жителя региона получили первую прививку (+804 за сутки). Число полностью привитых граждан составляло 1 083 648 (+5256 за сутки). Также известно о 64 066 ревакцинированных (+1174 за последние сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, в течение трех дней оперштб Алтайского крае не информировал о ходе вакцинации в регионе, ссылаясь на технические сложности.

Читайте также: Алтайский край возобновил информирование о вакцинации от COVID-19