Москва, 19 января, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Отметив 18 января максимумы в районе $88,50 за баррель, сегодня, 19 января, нефть марки Brent передвинула многолетние вершины до отметки $89, которой коснулась впервые с октября 2014 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Впоследствии котировки отступили на локальной фиксации прибыли, но воздерживается от более глубокого падения, что может сигналить о подготовке покупателей к новому забегу.

Ралли нефтяных цен не помешали ни крепкий доллар, ни падение фондовых рынков под влиянием роста доходности облигаций, что лишь подтверждает устойчивость восходящего тренда.

Теперь, когда баррель находится в шаге от уровня $90, обозреватели рынка снова заговорили о движении цен в направлении круглой отметки 100 долларов до конца текущего квартала.

Фундаментальную поддержку рынок сейчас получает за счет сохранения приличного спроса на энергоносители в условиях пандемии, тогда как ранее, с появлением «Омикрона», оценки перспектив потребления резко ухудшились.

Также трейдеры позитивно отреагировали на вчерашний доклад ОПЕК, который показал, что в ноябре запасы черного золота в странах ОЭСР оказались ниже среднего пятилетнего уровня почти на 250 млн баррелей.

Настрой Brent остается бычьим, но для пробоя уровня $90 ценам может не хватить аргументов, особенно учитывая сохранение осторожного настроя инвесторов — фондовые площадки Азии снова показали преимущественно негативную динамику.

Также упомянутый барьер может повлечь более агрессивную коррекцию, если в ближайшее время спрос на риск не вернется», — пояснил эксперт.

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