Ижевск, 19 января, 2022, 10:50 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались пять человек, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне было зарегистрировано три летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

Павел Соболев ИА REGNUM Вход в «красную зону»

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Скончались 68-летний мужчина и женщины в возрасте от 31 года до 79 лет. Течение заболевания у умерших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 3467 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 19 января в регионе выявили 245 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 209 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 80 875 случаев. Активным носителем коронавируса в Удмуртии в настоящее время является 5691 житель.

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