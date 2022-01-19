Ижевск, 19 января, 2022, 10:49 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 19 января выявили 245 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 209 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 80 875 случаев, сообщает региональный оперативный штаб в социальной сети.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Напомним, по состоянию на 10 января в республике выявили 55 новых носителей коронавируса. Таким образом, с этого момента суточная заболеваемость COVID-19 в регионе выросла почти в 4,5 раза.

Среди новых носителей вируса — 39 несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и 35 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 337 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 71 717 человек. Скончались 3467 жителей региона. Накануне среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано три летальных случая. За минувшие сутки скончались пятеро жителей республики.

Активным носителем коронавируса в Удмуртии в настоящее время является 5691 житель. Из числа получающих лечение 5899 жителей республики находятся в удовлетворительном состоянии, 235 человек — в состоянии средней степени тяжести, 118 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 14 января в Удмуртии прививку от коронавируса сделали 676 617 человек. Второй компонент препарата получили 529 030 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

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