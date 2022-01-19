Красноярск, 19 января, 2022, 10:34 — ИА Регнум. В Красноярский край доставили 88,5 тысячи экспресс-тестов для определения коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 января в краевом оперативном штабе.

Kraszdrav.ru Тест на коронавирус

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Тест-системы развезут по поликлиникам и больницам.

«Если экспресс-тест покажет положительный результат, то у пациента сразу возьмут ещё один анализ — методом ПЦР», — уточнили в оперштабе.

На складах «Губернских аптек» сформирован запас необходимых для лечения коронавирусной инфекции лекарств.

По словам главы краевого минздрава Бориса Немика, в регионе продолжат выдавать бесплатные лекарства пациентам, которые лечатся на дому. Текущего резерва хватит на январь и февраль. Средства на покупку дополнительных лекарств выделят из федерального бюджета в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 18 января в Красноярском крае выявлено 178 277 носителей коронавируса.