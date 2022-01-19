Якутск, 19 января, 2022, 10:22 — ИА Регнум. В Якутии констатировали быструю передачу коронавирусной инфекции среди жителей. При этом глава министерства здравоохранения региона Лена Афанасьева подчеркнула, что большинство переносят COVID-19 в лёгкой форме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Увеличивается число заболевших коронавирусом, и наблюдается высокая скорость распространения инфекции. Тем не менее, у большинства заболевших регистрируется легкое течение заболевания. Поэтому пациенты могут лечиться дома», — подчеркнула министр.

Тем не менее, в реанимациях инфекционных госпиталей находятся восемь пациентов в крайне тяжёлом состоянии. Все подключенные к ИВЛ больные не были вакцинированы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии за сутки 18 января коронавирусной инфекцией заразились 448 человек. Это больше, чем когда-либо за всё время пандемии. Абсолютное большинство заболевших — жители Якутска.