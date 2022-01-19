Барнаул, 19 января, 2022, 10:12 — ИА Регнум. В министерстве здравоохранения Алтайского края разработан мобилизационный план по предупреждению распространения нового штамма коронавирусной инфекции — «Омикрона». Подробности сегодня, 19 января, сообщает пресс-служба правительства региона.

Центр «Вектор» Фото штамма «Омикрон»

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Учитывая, что основная нагрузка в части выявления вируса ляжет на первичное звено медицины, в крае подняли и актуализировали списки всех медработников, кому уже необходима повторная вакцинация.

Для того, чтобы усилить работу кол-центров поликлиник, планируют привлечь студентов медицинского вуза и колледжа. Сегодня в здравоохранении работают 360 регистраторов и операторов, но по мобилизационному плану возможно расширение пула специалистов до 615.

Волонтеров планируют задействовать для доставки лекарств пациентам, лечащимся на дому (в регионе сформирован запас препаратов на 98 тысяч человек).

«Крайне важным направлением работы, обеспечивающим эффективное функционирование скорой медицинской помощи, является усиление и увеличение продолжительности функционирования неотложной помощи. У нас работает более 250 бригад, и мы уже сегодня можем увеличить их количество до 300. Надеюсь, что в начале следующей недели выдадим 46 машин неотложной помощи. Это наши дополнительные возможности, которые будут направлены в поликлиники региона», — отметил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

По его словам, для работы в этом направлении намерены также привлечь фельдшеров и студентов, которые еще учатся, но уже имеют сертификаты фельдшера. Некоторую часть персонала поликлиник направят для оказания помощи на дому.

«При необходимости лаборатории, которые проводят ПЦР-диагностику, переведут на круглосуточный режим работы. В сутки в крае объем тестирования только по государственной системе здравоохранения может увеличиться до 10,5 тысячи исследований (а совместно с частными клиниками и управлением Роспотребнадзора — до 14−15 тысяч)», — отметили в профильном министерстве.

Мероприятия мобилизационного плана будут реализовывать поэтапно, исходя из эпидобстановки в Алтайском крае.

«Чтобы уберечься от такого роста заболеваемости, от тяжелого заболевания, необходимо вакцинироваться. Мы готовы обратно развернуть пункты вакцинации вне поликлиник. Обезопасьте свое здоровье и здоровье родных и близких. Сейчас еще есть такая возможность», — призвал Попов.

Как сообщало ИА REGNUM, оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По данным на 18 января, регион стоит на пятом месте рейтинга по максимальному количеству смертей от коронавируса в РФ. Общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 8486 человек, причём 27 из них добавлены в сводку за минувшие сутки.

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