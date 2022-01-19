Улан-Удэ, 19 января, 2022, 10:06 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки число жертв коронавируса увеличилось на два пациента. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, всего за время пандемии от COVID-19 в республике скончались 2545 человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным на 19 января, в ковидных стационарах республики лечится 801 пациент, состояние 591 из которых осложнено внебольничной пневмонией. 97 тяжёлых больных находятся в реанимации, 49 подключены к аппаратам ИВЛ.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1039 коек: занято — 801, свободно — 238 коек. Занятость коечного фонда составляет 77,1%», — отметили в оперштабе.

Амбулаторное лечение проходят ещё 1749 носителей коронавируса.