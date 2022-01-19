Якутск, 19 января, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Связанные с пандемией коронавируса меры ограничений ужесточены в Якутии. Об этом 19 января сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«С учётом санитарно-эпидемиологической ситуации и предложений главного санитарного врача республики в Якутии усилены меры по противодействию распространения коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении и добавляется, что глава республики Айсен Николаев подписал соответствующий указ.

Также уточняется, что в рамках названных ограничений спортивные мероприятия будут проводиться без зрителей; заполняемость зрительных залов в театрах, кинотеатрах, домах культуры уменьшена до 50%; а переведенным на удаленный формат учебы школьникам запрещено посещение развлекательных центров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что единый номер для обращения к врачам в Якутии по вопросам COVID-19 не справляется с потоком звонков и работает с неполадками.