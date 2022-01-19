Иркутск, 19 января, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Несмотря на достаточно сложную эпидемиологическую ситуацию по коронавирусу, в Иркутской области нет детских садов, закрытых из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, а также школ, полностью переведенных на дистанционную форму обучения. Об этом сообщает министерство образования региона.

Mos.ru Удаленное образование

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«В случае массового подъёма заболеваемости в Иркутской области COVID-19 или ОРВИ образовательные организации должны быть готовы к переходу на обучение с применением электронных средств и дистанционных образовательных технологий. По организации дистанционного обучения специалисты Института развития образования Иркутской области готовы оказать методическую помощь», — отметил глава минобра региона Максим Парфенов.

Всего по данным на 17 января 2022 года, от новой коронавирусной инфекции вакцинировано более 79 тысяч работников образовательных организаций Приангарья, что составляет 84% от общего числа работников детских садов, школ и ссузов. Привиты от COVID-19 87% преподавателей вузов и около 50% студентов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 17 января в Иркутской области зарегистрировано 26 случаев COVID-19, вызванных штаммом «Омикрон». Власти не исключают ухудшения эпидемиологической ситуации.

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