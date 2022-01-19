София, , 09:58 — REGNUM На полигоне Ново-Село (Видинская область Болгарии) стартовали масштабные совместные болгарско-американские военные учения. Об этом 19 января сообщает Болгарское телевидение.

Армия Болгарии

Согласно официальной информации, в маневрах примут участие ВВС, танковые и артиллерийские подразделения вооруженных сил Болгарии, а также части Пентагона, дислоцированные в Восточной Европе. В этой связи практически по всей болгарской территории будет осуществляться передислокация штатного вооружения и техники армии США.

«Местные жители должны с пониманием отнестись к возможным неудобствам», — говорится в заявлении минобороны Болгарии.

Предполагается, что учения на полигоне в Ново-Село продлятся до 30 июня нынешнего года.