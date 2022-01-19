Элиста, 19 января, 2022, 09:50 — ИА Регнум. В Калмыкии из-за роста числа заражений коронавирусом и ухудшения эпидемической обстановки на карантин могут закрыть школы и детские сады. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач республики Джангар Санджиев.

Татьяна Раджабова ИА Красная Весна Карантин

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«Мы видим постепенное нарастание заболеваемости, идёт ухудшение обстановки. Это видно по числу закрытых классов и групп в детских садах. Мы вступили в следующую волну или эпидемический подъём. В конце недели мы проанализируем ситуацию в образовательных учреждениях. будем решать приостанавливать образовательный процесс или нет. Без перевода учебно-воспитательных учреждений на «дистант» и удалёнку, думаю, в этот раз нам не обойтись», — сказал Санджиев.

ИА REGNUM сообщало, что в Калмыкии выявили первые случаи заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Болезнь у пациентов протекает в легкой форме, все они получают амбулаторное лечение. Заразились носители штамма «Омикрон», предполагают эпидемиологи, в период новогодних праздников. Число подтверждённых случаев заражения постоянно меняется в связи с обновлением данных, поступающих из лабораторий.