Берлин, 19 января, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Единой позиции в отношении проекта «Северный поток — 2» у стран НАТО нет, однако необходимость диверсифицировать свои источники энергии есть для всех. Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в прямом эфире немецкого телеканала BILD.

NATO Йенс Столтенберг

По словам Столтенберга, честно будет сказать, что члены НАТО по-разному оценивают проект газопровода. Кто-то резко против его запуска, другие называют его эксплуатацию экономическим решением. Регулятор ФРГ прервал работу по сертификации СП-2.

«И я думаю, что, несмотря на противоречия в НАТО по этому специфическому проекту «Северный поток — 2», речь идет также о том, что мы должны диверсифицировать наши поставки энергоносителей, в том числе газа», — заявил генсек Североатлантического альянса.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о приостановке сертификации российского проекта «Северный поток — 2» по причине его неполного соответствия европейскому праву.

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