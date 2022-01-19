Лос-Анджелес, США, 19 января, 2022, 09:40 — ИА Регнум. «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:4.

Nhl.com Никита Кучеров

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров забросил шайбу и отдал результативную передачу. На счету защитника Михаила Сергачёва один голевой пас.

Также в составе «Лайтнинг» отличились защитник Виктор Хедман, оформивший дубль, и форварды Пьер-Эдуар Белльмар, Мэтью Жозеф и Стивен Стэмкос.

В составе «Лос-Анджелеса» точными бросками отметились нападающие Блейк Лизотт, Алекс Иафалло, Артур Калиев и Филлип Дано.

На сегодняшний день «Тампа» занимает первое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 59 очков. «Лос-Анджелес» идёт на шестом месте в Западной конференции с 45 очками.

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