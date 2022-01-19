Черкесск, 19 января, 2022, 09:37 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии выявлено уже 11 человек с подтвержденным у них новым штаммом коронавируса «Омикрон». Днем ранее сообщалось об одном заразившемся жителе Черкесска. Все пациенты с новым штаммом лечатся амбулаторно, сообщил глава региона Рашид Темрезов. В оперштабе подтвердили данные об 11 заразившихся.

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«Медики предупреждают о наступлении очередной волны COVID-19, которая в этот раз вызвана штаммом «Омикрон». На сегодняшний день в КЧР штамм «Омикрон» подтверждён уже у 11 жителей республики»,— говорится в сообщении республиканского оперативного штаба.

Как и предупреждали ученые, новый штамм распространяется стремительно, о чем еще раз напомнил глава республики Рашид Темрезов. По его словам, власти региона готовятся повести решительную борьбу с распространением этого штамма. жителей республики он предупредил о необходимости соблюдать меры предосторожности и вакцинироваться.

«Мы должны быть готовы к любому развитию событий. В связи с этим наши основные задачи на сегодня — это увеличение охватов тестирования и сроков исследования для раннего выявления и своевременного начала лечения, совершенствование работы горячей линии по коронавирусу, обеспечение запасов лекарств и СИЗов, кислородных точек, применение телемедицинских технологий и, конечно, увеличение темпов вакцинации нашего населения»,— написал Темрезов на своей странице в соцсети Instagram.