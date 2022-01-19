Киев, 19 января, 2022, 09:26 — ИА Регнум. С визитом прибыл на Украину американский государственный секретарь Энтони Блинкен. Об этом 19 января сообщает агентство France-Presse.

U.S. Department of State Энтони Блинкен

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Уточняется, что утром 19 января самолет, на борту которого находился госсекретарь США, приземлился в киевском аэропорту.

При этом в ходе своего визита Бликнен намерен провести встречи с президентом Украины Владимиром Зеленский и главой украинского МИД Дмитрием Кулебой, а также подтвердить «приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины».

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что его поездка в Европу — это дипломатическая попытка снизить напряжённость вокруг ситуации с Украиной.