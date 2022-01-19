Чита, 19 января, 2022, 09:21 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, где ещё не обнаружен штамм коронавируса «Омикрон», готовятся в пятой волне пандемии и намерены предпринять все меры для смягчения ситуации в коллективах. Подробности сообщает пресс-служба правительства региона.

Центр «Вектор» Фото штамма «Омикрон»

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»Штамм отличается высокой контагиозностью и стремительным развитием вируса, заболевает либо вся семья, либо сразу все подразделение, где регистрируется случай. Может возникнуть ситуация, что предприятие будет останавливаться, некому будет работать. Не из-за введенных ограничений, а из-за того, что будет очень много больных», — пояснила главный санитарный врач Забайкальского края Светлана Лапа.

Она также выступает за строгое выполнение всех санитарных требований.

«Это недопуск до работы людей с любыми проявлениями простуды, контроль дохода до медицинского учреждения заболевшего, обращение его к врачу. От этого будет понятно, нужны ли дальнейшие карантинные мероприятия или нет.

Все контактные граждане должны уходить на самоизоляцию и получать больничный лист, выписка больничных листов, их закрытие будет в большинстве происходить дистанционно. Важно сократить присутствие посторонних лиц на предприятиях, сохранить входной фильтр, доезд до работы лучше организовать ведомственным транспортом. Никто не отменял масочный режим и влажную уборку помещений. До минимума сократите командировки и общие совещания», — заявила Лапа.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Забайкальского края опасаются, что ситуация с распространением штамма «Омикрон» не лучшим образом скажется на экономике предприятий.

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