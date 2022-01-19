Улан-Удэ, 19 января, 2022, 09:17 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ и Иволгинском районе вновь начнут курсировать «ковидные» такси. На эти цели администрациям города и района выделено более 6 млн рублей, сообщает портал «МК в Бурятии».

Egov-buryatia.ru «Ковидное» такси

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Решение, как отмечается, принято на заседании регионального оперштаба. Властям столицы поручено организовать 12 автомобилей для перевозки носителей коронавируса в медицинские учреждения, Иволгинского района — четыре машины.

Такси начнут работу с 22 января в Улан-Удэ и с 3 февраля — в районе.

Напомним, заболеваемость COVID-19 за последнюю неделю резко пошла на подъём. Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки выявлено 185 носителей коронавируса, а общее число подтверждённых случаев инфицирования достигло 78 948.